Konstanz (AFP) Unbekannte haben in einer Flüchtlingsheim in Baden-Württemberg mehrere Feuer gelegt. Wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Polizei in in Konstanz am Donnerstag mitteilten, wurden in der Asylbewerberunterkunft in Kressbronn im Bodenseekreis am Vorabend sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock Brände gelegt. Es seien "eine Jacke und Papier vor verschiedenen Türen abgelegt und angezündet" worden.

