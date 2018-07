Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die von mehreren Mitgliedstaaten geforderte Zusatzerklärung für das umstrittene Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (Ceta) fertiggestellt. Der Entwurf sei am Mittwochabend an die EU-Mitgliedstaaten verschickt worden, hieß es aus EU-Kreisen. An diesem Freitag solle bei einem Treffen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava über die Vorschläge der Kommission beraten werden.

