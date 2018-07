Straßburg (AFP) Der Favorit für den Vorsitz der europafeindlichen britischen Partei UKIP, Steven Woolfe, ist nach Angaben des früheren Ukip-Chefs Nigel Farage am Freitagmorgen im Europaparlament bei einem Streit mit Fraktionskollegen zusammengebrochen. Woolfe sei in ein Straßburger Krankenhaus gebracht worden, sagte Farage der Nachrichtenagentur AFP. Er sei in einem "ernsten Zustand".

