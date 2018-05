Hamburg (SID) - Fußball-Nationalspieler Shkodran Mustafi hat bei seinem Wechsel zum FC Arsenal 41 Millionen Euro Ablöse gekostet, und stellt sich im DFB-Team dennoch hinten an. "Mats und Jerome haben schon viele Länderspiele gemacht, ich schaue zu denen auf, sie haben sich schon oft bewiesen und einige Titel gewonnen, da kann ich noch einiges dazulernen", sagte Mustafi am Donnerstag in Hamburg.

Dort treffen die Weltmeister am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in der WM-Qualifikation auf Tschechien - zunächst wohl ohne Mustafi. Im Abwehrzentrum sind die vom ehemaligen Hamburger angesprochenen Mats Hummels und Jerome Boateng gesetzt, die mit Mustafi 2014 in Brasilien den WM-Pokal gewonnen hatten. Der 24-Jährige, damals noch überraschend im Kader, ist inzwischen zur festen Größe im Team von Bundestrainer Joachim Löw geworden und bestritt 13 Länderspiele (ein Tor). Dennoch betonte er, dass er "generell bei der Nationalmannschaft immer etwas dazulerne, bei den Spielern, die wir haben".

Die hohe Ablöse bei seinem Wechsel im vergangenen Sommer vom FC Valencia auf die Insel empfindet er dabei nicht als Bürde. "Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, ich wollte den nächsten Schritt machen. Es lag an den Vereinen, auf was sie sich dann geeinigt haben", sagte er: "Das ist nichts, was mich belastet oder Druck macht." Übrigens: Hummels kostete bei seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Bayern im Sommer "nur" 35 Millionen Euro.