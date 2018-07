Den Haag (AFP) Der niederländische Staat hat in einem Berufungsprozess die Mitschuld am Tod von mehr als 300 bosnischen Muslimen beim Massaker von Srebrenica zurückgewiesen. Niemand habe es für möglich gehalten, dass "im Jahr 1995 in Europa ein Genozid stattfinden könnte", sagte der Verteidiger des Staates, Bert-Jan Houtzagers, am Donnerstag vor einem Berufungsgericht in Den Haag. Die Schuld an dem Verbrechen gab er allein den bosnisch-serbischen Truppen.

