Berlin (SID) - Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko hat seinen Bezwinger Tyson Fury nach dessen Drogenbeichte und dem Possenspiel um den angeblichen Rücktritt harsch kritisiert. "Fury zieht den Boxsport in den Schmutz", sagte der 40-Jährige der Bild-Zeitung.

Der 28-jährige Fury hatte den Rückkampf um den Schwergewichtstitel gegen Klitschko zweimal platzen lassen, dann via Twitter seinen Rücktritt verkündet, nur um diese Aussage Stunden später wieder zurückzunehmen. Am Donnerstag gestand der Brite in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone die Einnahme von Kokain und große psychische Probleme ein.