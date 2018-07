Stuttgart (SID) - Volleyball-Nationalspielerin Margareta Kozuch wechselt das Terrain. Die Champions-League-Siegerin startet 2017 einen neuen Karriereabschnitt im Beachvolleyball als Partnerin von Vize-Weltmeisterin Karla Borger. "Mit Karla habe ich eine unglaublich starke und erfahrene Spielerin an meiner Seite, die ausschlaggebend für die Entscheidung war, den Mut für dieses Abenteuer aufzubringen", sagte die 29-Jährige.

Kozuch hatte in Italien bei Pomi Casalmaggiore keinen neuen Vertrag erhalten und war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. "Inzwischen weiß ich, dass es der richtige Schritt in einen neuen Lebensabschnitt ist. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich den Sand zwischen meinen Zehen zu spüren", so Kozuch.

Borger (Stuttgart) hatte bislang ein Team mit Britta Büthe gebildet, die gemeinsame Karriere allerdings nach den deutschen Meisterschaften beendet. Die 28 Jahre alte Büthe konzentriert sich nun auf ihre berufliche Zukunft abseits des Sports.

Borger entschied sich nach intensiven Wochen der Sondierung für Diagonalangreiferin Kozuch. "Mir lagen durchaus einige interessante Angebote anderer Blockspielerinnen vor, allerdings lag mein Fokus von Anfang an auf Maggie, die mit ihren 336 Länderspielen und tollen Erfolgen im In- und Ausland jede Menge Erfahrung aus der Halle mitbringt", sagte die 27-Jährige. "Sie bringt einfach alles mit, was eine gute Beacherin braucht", so Borger.

Kozuch wandelt mit dem Wechsel auf den Spuren der neunmaligen Volleyballerin des Jahres Angelina Hübner (geb. Grün). Die Außenangreiferin versuchte sich 2010 ebenfalls im Sand, gab allerdings bereits 2011 ihr Comeback in der Halle und wurde gemeinsam mit Kozuch in Serbien Vize-Europameisterin.

Kozuch hatte 2005 ihren ersten Auftritt in der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) und holte 2013 bei der Heim-EM ihre zweite Silbermedaille. Sie spielte mehrere Jahre in Italien, Polen und Aserbaidschan, bevor sie als erste deutsche Spielerin ein Gastspiel in China wagte. Kozuch kehrte nach einem Jahr in Shanghai nach Italien zurück und gewann im April mit Casalmaggiore die Königsklasse.