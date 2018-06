New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat hat den früheren portugiesischen Ministerpräsidenten António Guterres offiziell für das Amt des Generalsekretärs der Vereinten Nationen nominiert. Das Gremium habe per Akklamation entschieden, Guterres als Nachfolger von Ban Ki Moon vorzuschlagen. Das sagte der russische UN-Botschafter und derzeitige Ratspräsident Witali Tschurkin nach einer Sitzung des Gremiums in New York. Damit hat Guterres, der frühere Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks, den Posten des UN-Chefs so gut wie sicher. Die Abstimmung in der UN-Vollversammlung gilt als Formalie.

