Berlin (AFP) In der Wählergunst gibt es laut dem jüngsten ARD-"Deutschlandtrend" kaum Veränderungen. Die Union liegt in der am Donnerstagabend veröffentlichten Infratest-dimap-Umfrage unverändert bei 33 Prozent, die SPD sackt um einen Punkt auf 22 Prozent ab. Die AfD kommt erneut auf 14 Prozent.

