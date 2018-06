Hamburg (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und Bundespräsident Joachim Gauck haben am Freitag in Hamburg den Internationalen Seegerichtshof zu dessen 20-jährigem Jubiläum gewürdigt. Der Seegerichtshof habe sich "Vertrauen und Wertschätzung erarbeitet" und sei "eine große Bereicherung für die Staatengemeinschaft", erklärte Gauck in seiner Ansprache während einer Festveranstaltung im Rathaus der Hansestadt laut Redetext.

