Hofheim (AFP) Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei in Hessen mehrere hundert Kilogramm Drogen mit einem Marktwert von rund dreieinhalb Millionen Euro beschlagnahmt. Ein 61-jähriger Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei Hofheim und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Freitag mitteilten. Die Ermittlungen liefen demnach bereits seit Anfang des Jahres.

