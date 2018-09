Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat der sächsischen Landesregierung Versäumnisse im Umgang mit rechtsradikalen Tendenzen in dem Bundesland vorgeworfen. Auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) habe das Problem zu lange nicht ernst genommen, sagte Maas am Donnerstagabend in der ZFD-Sendung "Maybrit Illner". "Ein Problem, das nun einmal real ist", dürfe aber nicht verdrängt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.