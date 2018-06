Stendal (AFP) Rund fünf Monate nach einer Schießerei an einem Angelteich in Sachsen-Anhalt hat am Freitag vor dem Landgericht Stendal der Prozess begonnen. Dem aus Niedersachsen stammenden Angeklagten wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll Anfang Mai nahe der Ortschaft Rohrberg mit einem Gewehr auf zwei andere Angler geschossen haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.