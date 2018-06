Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat am Freitag mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow wegen der Lage in Syrien telefoniert. Dabei habe Steinmeier die Notwendigkeit unterstrichen, dass dringlichst humanitäre Hilfe zu den Hunderttausenden Menschen gelangen müsse, die in Ost-Aleppo eingeschlossen sind, hieß es dazu weiter aus dem Auswärtigen Amt. Dort gebe es keinen Zugang mehr zu sauberem Wasser und die Vorräte gingen zur Neige.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.