Grenoble (AFP) In Frankreich haben erneut Unbekannte Schüsse auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft abgegeben. An dem Gebäude in der westlich von Grenoble gelegenen Gemeinde Saint-Hilaire-du-Rosier seien zwei Einschüsse von einem kleinkalibrigen Jagdgewehr entdeckt worden, erklärte die Polizei am Donnerstagabend. Auf der Straße standen "Nein zu Flüchtlingen"-Schmierereien. In der Ferienanlage sollen bald rund 60 Bewohner aus dem Flüchtlingslager im nordfranzösischen Calais untergebracht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.