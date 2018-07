Bobigny (AFP) Dank jahrelanger Judo-Erfahrung hat ein Pfarrer in Frankreich einen Einbrecher ausgeschaltet. Der im Gemeindehaus in Drancy im Großraum Paris schlafende Pfarrer wurde am Freitagmorgen durch die Geräusche des Einbruchs geweckt, wie ein Rathausvertreter sagte. "Er steht plötzlich direkt vor dem Einbrecher, und der schlägt ihm eine Flasche auf den Kopf."

