Mumbai (AFP) Mit dem Film "Lunchbox" ist der indische Schauspieler Nawazuddin Siddiqui auch weltweit bekannt geworden - in seinem Heimatdorf aber ist ihm jetzt ein Auftritt verwehrt worden. Siddiqui habe in Budhana im Bundesstaat Uttar Pradesh in einem traditionellen hinduistischen Stück auftreten sollen, hieß es am Freitag in Medienberichten. Da der Schauspieler aber Muslim sei, hätten Anhänger der ultranationalistischen Shiv-Sena-Partei gegen die Theateraufführung mobil gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.