New York (AFP) Mehr als vier Millionen Besucher zählt die begehbare weltberühmte Freiheitsstatue in New York jedes Jahr - doch ein wirkliches Museum gibt es dort nicht. Das soll sich nun ändern: Die New Yorker Behörden kündigten am Donnerstag anlässlich der Grundsteinlegung an, 2019 werde ein modern ausgestattetes multimediales Museum eröffnet.

