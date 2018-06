Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sieht in Deutschland Anzeichen von institutionellem Rassismus. Der deutsche Staat versage dabei, rassistische Gewalt zu erkennen, sagte Amnesty-Vertreter Alexander Bosch am Samstag dem Deutschlandfunk. "Das liegt teilweise auch daran, dass wir in Deutschland einfach nicht wirklich über Rassismus sprechen, sondern wir sprechen über Rechtsextremismus oder wir sprechen über Rassismus mit dem komischen Wort Fremdenfeindlichkeit."

