Berlin (AFP) Zivile und militärische Flugzeuge haben seit 2010 mehr als 3500 Tonnen Kerosin über Deutschland abgelassen. Jährlich gab es in diesem Zeitraum durchschnittlich 22 Fälle, davon drei bis vier durch Militärmaschinen, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen, aus der die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Samstag berichteten. Das Ablassen von Treibstoff ist ein Notverfahren, um eine sichere Kontrolle und Landung des Flugzeugs zu ermöglichen.

