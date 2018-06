Hamburg (SID) - Altstar Tomas Rosicky hofft auf eine Renaissance des tschechischen Fußballs nach deutschem Vorbild. "Die Deutschen haben es 2004 vorgemacht, wie ein Land den perfekten Neuaufbau starten kann", sagte der 36-Jährige der Bild-Zeitung.

Nach dem Vorrunden-Aus bei der EM hätte der deutsche Fußball vor zwölf Jahren seine Nachwuchsarbeit perfektioniert, dazu habe sich die Bundesliga zu einer der stärksten Ligen der Welt entwickelt. "Das ist schon imposant, wie gezielt in Deutschland bis zum WM-Titel 2014 gearbeitet wurde", sagte Rosicky.

Die Tschechen waren zuletzt bei der EURO in Frankreich mit Kapitän Rosicky ebenfalls in der Vorrunde gescheitert. Vor dem Duell mit dem Weltmeister in der WM-Qualifikation am Samstag in Hamburg (20.45 Uhr/RTL) äußerte der frühere Dortmunder Respekt vor dem Gegner. "Es ist nicht so, dass wir schon vor dem Spiel die weiße Fahne hissen müssen. Aber natürlich ist Deutschland Favorit und Vorbild zugleich", sagte der Mittelfeldspieler von Sparta Prag, den derzeit mal wieder eine Muskelverletzung plagt.