Berlin (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat angesichts zunehmender Spannungen zwischen Russland und den USA vor einem Rückfall in Zeiten der Konfrontation gewarnt. Der "Bild"-Zeitung sagte Steinmeier, der Konfliktstoff zwischen beiden Ländern wachse an. Reste an Vertrauen scheinen aufgebraucht. Die Situation mit dem alten Kalten Krieg gleichzusetzen sei aber falsch, sagte Steinmeier. Die neuen Zeiten seien gefährlicher. Früher habe man die rote Linien gekannt und respektiert. Auch Ex-Botschafter Wolfgang Ischinger warnte vor einer Eskalation der Situation.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.