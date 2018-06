Doha (SID) - Weltmeister Marco Koch hat beim Schwimm-Weltcup in Doha/Katar am Samstag seinen zweiten Erfolg binnen fünf Tagen gefeiert. Bei der sechsten von neun Weltcupstationen triumphierte der 26-Jährige aus Darmstadt auf seiner Paradestrecke über 200 m Brust. In 2:02,13 Minuten distanzierte Koch den zweitplatzierten Japaner Daiya Seto (2:05,91) deutlich. Erst am Dienstag war Koch souveräner Weltcupsieger in Dubai gewesen.

Philip Heintz feierte in Katar zweite Plätze über 100 sowie 400 m Lagen, über 200 m Schmetterling belegte der Heidelberger den dritten Rang.

SID mh fk