Berlin (AFP) In der nach einem Anschlagsverdacht in Chemnitz durchsuchten Wohnung ist nach Angaben der Polizei "hochbrisanter Sprengstoff" gefunden worden. "Zur Sicherung sind weitere Evakuierungsmaßnahmen notwendig", teilte die Polizei Sachsen am Samstag auf Twitter mit. Die Polizei fahndet nach einem 22-jährigen Verdächtigen aus Syrien.

