New York (AFP) Russland hat im UN-Sicherheitsrat sein Veto gegen einen von Frankreich vorgelegten Resolutionsentwurf eingelegt, in dem ein Ende der Luftangriffe auf die syrische Stadt Aleppo gefordert wird. Bei der Abstimmung der 15 Sicherheitsratsmitglieder am Samstag in New York stimmte außer Russland noch Venezuela gegen den französischen Entwurf, China und Angola enthielten sich. Die elf anderen Mitglieder, darunter die USA und Großbritannien, unterstützten den Entwurf Frankreichs.

