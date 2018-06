Vereinte Nationen (AFP) Im Ringen um ein Ende der verheerenden Kämpfe in der syrischen Großstadt Aleppo hat auch Russland einen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat vorgelegt. Moskau verlangt in dem Text, über den am Samstag im Sicherheitsrat abgestimmt werden soll und der der Nachrichtenagentur AFP vorlag, ein "sofortiges" Ende der Kampfhandlungen vor allem in Aleppo; alle Seiten sollten zudem humanitäre Hilfe ermöglichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.