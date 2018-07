Miami (dpa) - Etwas abgeschwächt hat Hurrikan "Matthew" seinen Weg an der Ostküste Floridas fortgesetzt. Vor allem die Stadt Jacksonville im Norden rüstet sich für schwere Überschwemmungen. Die Zahl der Todesopfer durch "Matthew" in den USA stieg auf vier. Hunderttausende Menschen sind ohne Strom. Die befürchtete Katastrophe ist bislang ausgeblieben, weil der Sturm nicht direkt die Küste traf. Zuvor hatte "Matthew" in Haiti schwere Schäden hinterlassen. Es werden Hunderte Todesopfer befürchtet.

