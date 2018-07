Berlin (AFP) Die große Koalition aus Union und SPD will Einbrecher einem Bericht zufolge künftig härter bestrafen. Dies sei beim jüngsten Koalitionsgipfel in der vergangenen Woche vereinbart worden, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Kreise der Bundesregierung. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Leitung von Justizminister Heiko Maas (SPD) und Innenminister Thomas de Maizière (CDU) solle in den kommenden Wochen Details erarbeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.