Berlin (AFP) Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hat von der Bundesregierung neue Sanktionen gegen Russland wegen des Vorgehens von Moskau in Syrien verlangt. "Die Bundesregierung sollte dringend ein Verfahren zur Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland für sein barbarisches Vorgehen in Syrien einleiten", sagte Göring-Eckardt der "Bild am Sonntag". Der Einsatz von bunkerbrechenden Bomben und Fassbomben müsse "als Kriegsverbrechen bezeichnet und entsprechend geahndet werden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.