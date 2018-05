Suzuka (SID) - Mercedes-Pilot Nico Rosberg hat den Großen Preis von Japan in Suzuka gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung auf seinen Teamkollegen Lewis Hamilton weiter ausgebaut. Nach seinem neunten Saisonsieg im 17. Rennen führt Rosberg mit 313 Punkten vor Hamilton (280), der in Japan hinter Red-Bull-Youngster Max Verstappen Platz drei belegte. Der viermalige Japan-Sieger Sebastian Vettel verpasste nach einer erneut missglückten Ferrari-Strategie das Podium und wurde Vierter.

Zum dritten Mal in Folge steht Mercedes als Konstrukteurs-Weltmeister fest. Die Silbernen führen bei vier noch ausstehenden Rennen uneinholbar vor Red Bull und Ferrari.