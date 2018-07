Hamburg (SID) - Der 3:0-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Tschechien hat RTL eine Top-Einschaltquote beschert. Den zweiten Sieg im zweiten Spiel des Weltmeisters auf dem Weg zur WM 2018 in Russland verfolgten 9,56 Millionen Zuschauer in der ersten Halbzeit (Marktanteil: 30,5 Prozent), im zweiten Durchgang schalteten sogar 10,68 Millionen (MA: 35,8).

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw trifft im nächsten Qualifikationsspiel am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Hannover auf Nordirland.