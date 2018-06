Doha (SID) - Weltmeister Marco Koch hat am zweiten Tag des Schwimm-Weltcupsin Doha/Katar den Sieg über die 100 m Brust verpasst. In 1:00,54 Minuten landete der 26-Jährige hinter Sieger Felipe Lima (1:00,11) aus Brasilien und dem Russen Wladimir Morozow (1:00,47) auf Platz drei. Am Samstag hatte Koch noch über die 200 m triumphiert.

Philip Heintz (Heidelberg), der am Vortag über 100 und 400 m Lagen Zweiter geworden war, belegte über die 200 m Freistil und Lagen die Ränge sieben und sechs. Bester Deutscher über die 200 m Freistil war Poul Zellmann (Essen) als Vierter.