Prag (AFP) In Tschechien hat die populistische Bewegung ANO die Regionalwahlen gewonnen. Nach den offiziellen Ergebnissen von Samstag siegte ANO in neun von 13 Regionen, während die sozial-demokratische CSSD von Regierungschef Bohuslav Sobotka nur in zwei Regionen vorne lag.

