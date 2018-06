New York (AFP) Bei einem Zugunglück östlich von New York sind 33 Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Der Regionalzug sei am Samstagabend auf Long Island entgleist, erklärte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Sonntag. Nach Angaben der zuständigen Bahngesellschaft stieß der Zug nahe dem Bahnhof New Hyde Park mit einem Wartungszug zusammen.

