Berlin (AFP) Der Fall des festgenommenen terrorverdächtigen Syrers weist nach Ansicht von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Parallelen zu den tödlichen Anschlägen von Paris und Brüssel auf. "Die Vorbereitungen in Chemnitz ähneln nach allem, was wir heute wissen, den Vorbereitungen zu den Anschlägen in Paris und Brüssel", sagte de Maizière am Montag in Berlin.

