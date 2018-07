Gießen (AFP) Der am Freitag tot aufgefundene Chef der Gießener Hells Angels ist nach Erkenntnissen der Ermittler durch zahlreiche Schüsse in die Brust getötet worden. Er sei am Morgen zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr von mindestens 16 Schüssen getroffen worden, teilten die Staatsanwaltschaft in Gießen und das hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden am Montag mit. Bislang gebe es keinen Verdächtigen und auch keine Festnahmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.