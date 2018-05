Berlin (AFP) Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat ein schärferes Durchgreifen gegen Häuser angekündigt, die sich mit abgelaufenen Sternen schmücken oder sie sich einfach selbst vergeben. Noch im Laufe des Jahres werde die Dehoga Hotelklassifizierungsgesellschaft mit einer Software die rund 21.000 Homepages der Hotels in Deutschland regelmäßig und automatisiert auf unberechtigte Sternewerbung prüfen, kündigte die Gesellschaft am Montag an. Bei einer Stichprobe von 3000 Hotel-Werbungen im Netz hatte sie rund acht Prozent Sterne-Schummeleien entdeckt.

