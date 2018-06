Leipzig (dpa) - Der flüchtige Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr ist in der Nacht in Leipzig festgenommen worden. Das teilte die sächsische Polizei am Morgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Weitere Angaben zur Festnahme wurden zunächst nicht gemacht. Der 22-jährige Syrer war seit einer Anti-Terror-Razzia am Samstag in Chemnitz auf der Flucht. Er war einer Festnahme knapp entkommen. Bei der Durchsuchung einer Wohnung, in der sich al-Bakr aufgehalten hatte, waren mehrere Hundert Gramm Sprengstoff gefunden worden.

