Jerusalem (AFP) Nach dem tödlichen Angriff auf Israelis im Osten von Jerusalem sind fast 50 Palästinenser festgenommen worden. Wie die israelischen Behörden am Montag mitteilten, wurden 31 Menschen festgenommen, bei denen es sich um Angehörige des palästinensischen Angreifers sowie um Unterstützer des Mannes handelte, die am Sonntagnachmittag an einer Veranstaltung zu seinem Gedenken teilnehmen wollten. Außerdem nahmen die Behörden 15 weitere Palästinenser fest, nachdem sie Steine und Molotowcocktails auf Sicherheitskräfte geworfen hatten.

