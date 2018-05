Bukarest (AFP) In Rumänien entsteht nach langer Zeit des Schweigens über die Kollaboration mit den Nazis im Zweiten Weltkrieg das erste staatliche Museum zum Gedenken an die rumänischen Juden. Wie das Nationale Institut für die Erforschung des Holocausts am Montag mitteilte, soll das Museum im Jahr 2018 in der Hauptstadt Bukarest eröffnet werden. Der Institutsleiter Alexandru Florian sagte der Nachrichtenagentur AFP, Schwerpunkt des Museums werde die Verfolgung der Juden und der Roma sein.

