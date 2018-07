Istanbul (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Montag zu einem eintägigen Besuch in Istanbul eingetroffen. Geplant war zunächst eine Rede bei der Eröffnung des Weltkongresses für Energie, bevor er ab 17.00 Uhr (MESZ) mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan zusammentreffen sollte. Beide Politiker wollten ihr Engagement für das gemeinsame Pipelineprojekt TurkStream und den Bau des ersten Atomkraftwerks in der Türkei durch Moskau bekräftigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.