Wiesbaden (AFP) Fast sechs Milliarden Eier in sechs Monaten: Das ist die Produktion der Hennen in Deutschland in Ställen ab 3000 Plätzen im ersten Halbjahr, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Genau waren es demnach 5,9 Milliarden Eier.

