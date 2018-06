Hannover (AFP) Niedersachsen wählt am 14. Januar 2018 einen neuen Landtag. Den Termin teilte die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mit. Das Landeskabinett habe die von Innenminister Boris Pistorius (SPD) erarbeitete entsprechende Verordnung gebilligt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.