Magdeburg (AFP) Sachsen-Anhalt verstärkt seine Landespolizei vorübergehend durch eine Wachpolizei. Dies beschloss die schwarz-rot-grüne Landesregierung am Dienstag auf Initiative von Landesinnenminister Holger Stahlknecht (CDU), wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Die Wachpolizei in Sachsen-Anhalt ist demnach ausschließlich für die polizeiliche Verkehrsüberwachung sowie die Begleitung des Großraum- und Schwerverkehrs vorgesehen.

