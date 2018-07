Bamako (AFP) Einen Tag nach dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Mali ist in der Wüstenstadt Timbuktu ein Selbstmordattentäter getötet worden. Wie die schwedische Armee und UN-Mitarbeiter am Dienstag mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Montagabend. Schwedische Soldaten der UN-Stabilisierungsmission Minusma waren demnach bei einem "Routineeinsatz" in Timbuktu unterwegs, als der Angreifer einen Sprengsatz gezündet habe. Die Soldaten wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.

