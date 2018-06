Straßburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland verurteilt, weil der ehemalige Schachweltmeister Garry Kasparow an der Teilnahme an einer Demonstration von Oppositionellen gehindert wurde. Dies sei "nicht gerechtfertigt" gewesen, urteilten die Straßburger Richter am Dienstag.

