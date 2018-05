Hannover (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat den Siegrekord von Sepp Herberger mit der deutschen Nationalmannschaft schon geknackt. Das zumindest behauptet der renommierte Fußball-Historiker Udo Muras in der Tageszeitung Die Welt. Löw habe den legendären Weltmeister-Coach von 1954 demnach bereits beim 3:0 in der WM-Qualifikation am vergangenen Samstag in Hamburg gegen Tschechien übertroffen, als er seinen 93. Erfolg feierte.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Fußball-"Bibel" kicker-Almanach führen Herberger mit 167 Spiele und 94 Siegen. Muras hält die Zahlen für falsch. Herberger habe die Nationalmannschaft lediglich in 162 Länderspielen betreut, von denen 92 gewonnen wurden (26 Unentschieden, 44 Niederlagen).

Der Fehler hänge "mit den Wirren um die Ablösung von Herbergers Vorgänger, dem ersten Reichstrainer Dr. Otto Nerz, im Olympia-Jahr 1936 zusammen", schreibt Muras. Dessen Ende kam nach offizieller Darstellung nach dem Olympia-Aus in Berlin beim 0:2 gegen Norwegen.

Tatsächlich war Herberger beim nächsten Spiel am 13. September in Polen (1:1) als "Betreuer" der Mannschaft dabei. Doch schon zwei Wochen später saß Nerz in Prag (2:1 gegen die Tschechoslowakei) wieder auf der Bank - und auch Herberger wusste nichts von seiner angeblichen Ernennung zum Chef. Das bringt er in einem Schreiben an Nerz zum Ausdruck, aus dem Herbergers Biograph Jürgen Leinemann zitiert. "Ich habe keine Ahnung, was eigentlich los ist", schreibt er da.

Herberger übernahm demnach erst drei weitere Spiele (ein Sieg, zwei Niederlagen) später: Am 15. November 1936 gab er in Berlin beim 2:2 gegen Italien seinen offiziellen Einstand als Erbe des dann endgültig ausgeschiedenen Nerz.