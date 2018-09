Astana (SID) - Christoph Daum hat seinen zweiten Sieg als Nationaltrainer der rumänischen Fußball-Nationalmannschaft verpasst. Der 62-Jährige kam mit der Tricolorii in Kasachstan nicht über ein 0:0 hinaus und ließ nach dem 1:1 gegen Montenegro zum Auftakt erneut wichtige Punkte in der Qualifikation zur WM 2018 in Russland liegen. Alexandru Maxim vom Zweitligisten VfB Stuttgart saß 90 Minuten nur auf der Bank.

Polen hat dank Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski von Bayern München in letzter Minute 2:1 (0:0) gegen Armenien gewonnen. Nach dem Eigentor von Armeniens Hrayr Mkoyan (48.) und dem Ausgleich von Marcos Pinheiro (51.) sah es lange nach einer Punkteteilung aus. Doch Lewandowski traf kurz vor Schluss nach Vorlage von Wolfsburgs Kapitän Jakub Blaszczykowski (90.+5). Zudem hatte Gäste-Verteidiger Gael Andonian in der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte gesehen (30.).

Dänemark verlor sein Heimspiel gegen Montenegro mit Leipzig-Stürmer Yussuf Poulsen und Mönchengladbachs Abwehrtalent Andreas Christensen in der Startelf 0:1 (0:1). Fatos Beqiraj (32.) traf für die Gäste, Jannik Vestergaard (ebenfalls Borussia Mönchengladbach) saß 90 Minuten lang auf der Bank.

Durch den Sieg führt Montenegro die Qualifikationsgruppe E mit sieben Zählern vor den punktgleichen Polen an. Dahinter lauert Rumänien mit fünf Zählern. Dänemark (3) ist Vierter, vor Kasachstan (2) und Armenien (0).