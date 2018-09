Berlin (dpa) - Wie stressig ist Studieren? Dieser Frage geht der AOK-Bundesverband in einer Studie mit mehr als 18 000 Teilnehmern nach, deren Ergebnisse heute vorgestellt werden. Derzeit studieren in Deutschland rund 2,8 Millionen Menschen, so viele wie nie zuvor - Tendenz weiter steigend. Die Befragung zeige nicht nur die unterschiedlichen Formen von Stress und deren Ursachen auf, sondern liefere neben geschlechterspezifischen Unterschieden auch spannende Vergleiche zwischen den Studienfächern, den Hochschul- und den Abschlussarten. Das teilte die AOK vorab mit.

