Madrid (AFP) Spanische Ermittler haben zwei mutmaßliche Anwerber für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Wie das spanische Innenministerium am Dienstag mitteilte, machten die beiden Männer im Internet Propaganda für den IS und stachelten "zu terroristischen Akten" auf. Einer der beiden Verdächtigen, ein Spanier mit marokkanischen Wurzeln, wurde demnach in der Hafenstadt Gijón im nordspanischen Asturien festgenommen, der andere Mann, ein Marokkaner, im baskischen San Sebastián.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.